Катунь24: Власти Барнаула рассказали, когда завершится благоустройство парка «Изумрудный»

Выездное заседание прошло сегодня, 7 августа 2021 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: barnaul.org

В 2021 году из городского и краевого бюджета на восстановление парка выделено более 90 млн рублей. В парке должны появиться пешеходные дорожки, дополнительное освещение, сцена, детские и спортивные площадки.

«Мы видим, как востребован парк «Изумрудный» среди горожан, поэтому продолжаем его развитие. Уже сегодня его посещает более 2 тысяч человек в день, а в выходные в два раза больше. Совместно с Правительством Алтайского края планируем развивать данный проект, чтобы к 2024 году закончить все мероприятия по благоустройству парка «Изумрудный». Абсолютно уверен, что данный объект будет достаточно уникальным и станет одной из главных точек притяжения для горожан», – подчеркнул глава города Вячеслав Франк.

Руководитель Фонда имущества Алтайского края», парка «Изумрудный» Владислав Вакаев отметил, что работы выполняются согласно графику и завершить данный этап благоустройства планируется уже к ноябрю. Сейчас разрабатывается проект по восстановлению пруда, работы планируют начать в 2022 году, полное благоустройство парка завершат к 2024 году.

Весомую поддержку развитию парка оказывают и депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания. В их числе – Артем Шамков, который курирует реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Октябрьском районе.

На совещании Вячеслав Франк рассказал, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на благоустройство общественных пространств города за три года направленно более полумиллиарда рублей. Так, в этом году за счет данной программы ведется благоустройство зеленой зоны от ул.Герцена, 6 до ул.Белинского и Мизюлинской рощи. На этих объектах проводятся масштабные работы с общим объемом финансирования – более 150 млн рублей.

В 2022 году начнётся ещё один масштабный проект – благоустройство парка «Юбилейный». Также будет благоустроена Набережная Речного вокзала. Эти объекты стали победителями интернет-голосования, в котором принимали участие жителей города.

Катунь24