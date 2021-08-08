Катунь24: В Барнауле на проспекте Калинина случилось серьёзное ДТП. Обновлено

Предположительно, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Инцидент Барнаул

О произошедшем сообщили очевидцы аварии в паблике «Инцидент Барнаул». Кадры с места ДТП появились сегодня, 7 августа 2021 года.

По словам свидетелей, водитель одной из пострадавших машин, «Субару», был пьян. Он находился в автомобиле вместе с другом, у которого, как уточняют в паблике, вероятнее всего сломан нос и разбита голова. Пожилую пассажирку второй машины, «Жигули», увезли в реанимацию. Очевидцы уточняют, что на месте аварии работают несколько машин скорой помощи, пожарные машины, ДПС и трактор МТЗ.

Как сообщили в ОГИБДД города Барнаула, в ДТП столкнулись три транспортных средства: автомобиля «Subaru Forester», под управлением водителя мужчины 1983 года рождения, автомобиля «Тойота Раф 4», под управлением водителя мужчины 42 лет, и автомобиля ВАЗ 2105, под управлением водителя мужчины 1940 года рождения. Пострадали водители автомобиля Subaru и Тойоты, а также пострадал пассажир автомобиля ВАЗ, женщина 1941 года рождения. Пострадавших доставили в Городскую больницу 1, для оказания медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Катунь24