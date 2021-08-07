Катунь24: В алтайском селе Залесово появится новый мост

Около трёх тысяч жителей Залесовского района отделены от райцентра рекой Жерновкой. Моста через нее нет. Для того чтобы попасть в школу, детский сад, больницу или магазины, приходится обходить по щебню почти три километра.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В алтайском селе Залесово появится новый мост

На летнее время здесь установили переправу из досок. Но когда начнутся дожди, ходить через неё будет опасно. Поэтому в районе встал вопрос о строительстве нового моста, по которому смогут ходить люди и переезжать машины. Сейчас его возводят из брёвен. Ограничение по весу — 10 тонн. Но глава района уверен, чтобы избежать обрушений, необходимо строительство другого моста – железобетонного.

В дальнейшем через Жерновку могут построить железобетонный мост. А в ближайшей перспективе — бревенчатый. Работами занимается местная подрядная организация. Мост строится за счёт дорожного фонда. Стоимость — около 2,5 миллиона рублей. Сельчане смогут по нему передвигаться уже 1 сентября.

Катунь24