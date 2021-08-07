Катунь24: В Алтайском крае стартовал Всероссийский фестиваль народного творчества им. Михаила Евдокимова «Земляки»

Всего в 2021 году на участие в нем поступило 80 заявок от коллективов и исполнителей из Алтайского края, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской областей и Республики Тыва.

Фото: domkino.tv

Во втором туре фестиваля из них примут участие 29 коллективов, уточняет пресс-служба Министерства культуры Алтайского края. Кроме того, в 2021 году он проходит в режиме онлайн.

Участники представили свои номера в нескольких жанрах: хореография, народная и духовая музыка, художественное чтение, народный и эстрадный вокал. Выступления коллективов зрители могут увидеть 6 и 7 августа 2021 года на страницах фестиваля в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

Помимо этого, часть мероприятий фестиваля пройдет 6 декабря 2021 года, в день рождения Михаила Евдокимова. В поселке Верх-Обском Смоленского района запланирован праздник детства «В гостях у Михаила Сергеевича», конкурс детского рисунка «Родина – это Алтай», фестиваль народных талантов и др.

Катунь24