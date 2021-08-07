Катунь24: В Алтайском крае вынесли приговор водителю КамАЗа, сбившего велосипедиста

Водитель отрицал вину и пытался указать, что не был участником ДТП.

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Смертельная авария случилась в Бийске в июле 2019 года. Мужчина, управляя автомобилем КамАЗ, двигался по улице Угольной. В какой-то момент он решил повернуть. В этот момент он поравнялся с велосипедистом, ехавшим в попутном направлении. Не убедившись в безопасности маневра, водитель КамАЗа наехал на водителя велосипеда. Последний умер от полученных травм, сообщает Алтайская прокуратура.

Водитель КамАЗа отрицал свою вину в совершенном, утверждая, что не являлся участником происшествия. Однако после заключения судебных экспертиз и сбора доказательств его вина была доказана.

Мужчине назначили наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении. Его апелляцию с попытками доказать невиновность не признали обоснованной.

Катунь24