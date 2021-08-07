Катунь24: В Красноярске под домом рухнула подпорная стена: под завалами оказались автомобили, жильцов эвакуируют
Из-за сильного дождя в Красноярске обрушилась подпорная стена на парковку и раздавила 5 припаркованных автомобилей.
Фото: instagram.com/kras_sunny
Об этом сообщает Instagram-аккаунт жителей микрорайона Солнечный.
Инцидент произошёл около 9 часов утра по московскому времени. Людей в автомобилях не было. Жильцов десятиэтажного дома, под которым находилась стена, эвакуируют. Прокуратура разбирается, кто отвечал за состояние подпорки. Застройщик свою причастность к её возведению отрицает.