Катунь24: В Красноярске под домом рухнула подпорная стена: под завалами оказались автомобили, жильцов эвакуируют

Из-за сильного дождя в Красноярске обрушилась подпорная стена на парковку и раздавила 5 припаркованных автомобилей.

Фото: instagram.com/kras_sunny

Об этом сообщает Instagram-аккаунт жителей микрорайона Солнечный.

Инцидент произошёл около 9 часов утра по московскому времени. Людей в автомобилях не было. Жильцов десятиэтажного дома, под которым находилась стена, эвакуируют. Прокуратура разбирается, кто отвечал за состояние подпорки. Застройщик свою причастность к её возведению отрицает.

Катунь24