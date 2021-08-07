Катунь24: В сибирских банках увеличилось число поддельных банкнот

По информации пресс-службы Банка России, в первом полугодии 2021 года в Сибирском федеральном округе обнаружили 698 российских поддельных купюр и 53 банкноты иностранных государств. Это на 12 % и 43 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

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Наибольшее количество поддельных купюр обнаружили в банках Омской области — 123 шт., наименьшее — 2 шт. — в Республике Алтай. В некоторых регионах количество фальшивок по сравнению с первым полугодием 2020 года снизилось: в Новосибирской области подделок стало на 42 % меньше, их число сократилось в Иркутской (на 5 %) и Кемеровской (на 15 %) областях и Алтайском крае (на 33 %).

Кроме того, по сравнению с 2020 годом в регионах Сибири на 43 % больше выявили поддельных банкнот иностранных государств. В частности, обнаружили 46 штук стодолларовых купюр, по одной купюре номиналом 50 долларов США и 500 евро, две банкноты номиналом 50 китайских юаней, а также три банкноты номиналом 100 китайских юаней. Чаще всего фальшивые деньги мошенники пытаются сбыть через мелкие магазины, кафе и автозаправки, где нет специального оборудования для проверки купюр.

«Чаще всего мошенники подделывают банкноты крупных номиналов. Не стала исключением и первая половина 2021 года. Доля поддельных пятитысячных банкнот возросла до 81 % от всех выявленных фальшивок в банках Сибири. Чтобы определить подделку, достаточно знать всего несколько основных защитных признаков. Проверять их необходимо в совокупности — 3-5 защитных элементов», — пояснила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.

МВД России напоминает, что при обнаружении поддельной купюры нужно незамедлительно обратиться в полицию. В ведомстве также уточнили, что изготовление, сбыт, перевозка, а также хранение поддельных денег влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. При определенных обстоятельствах — в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Катунь24