Катунь24: В центре Барнаула на две недели перекроют дорогу

Движение будет ограничено из-за строительства тепловой сети.

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Теплосеть проложат к объекту по адресу: улица Пролетарская, 151. Движение для автомобильного транспорта перекроют по всей ширине проезжей части в районе этого дома, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет ограничено с 14 по 28 августа 2021 года. Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Катунь24