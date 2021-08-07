Катунь24: В селе Алтайского края начали строить инфекционный корпус ЦРБ

Стоимость работ составит 162,6 млн рублей. Финансы выделят из регионального бюджета в рамках краевой адресной инвестиционной программы.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Будущее медицинское учреждение будет находиться в Павловске на улице Кунгурова, 1. Инфекционное отделение будет одноэтажным, рассчитанным на 12 коек. Кроме того, в нем предусмотрены условия для маломобильных граждан, сообщили в алтайском Минстрое.

«На территории инфекционного корпуса планируется установить станцию обеззараживания стоков от инфекционной больницы и дизельную электростанцию. Также для удобства перемещения по периметру будет выполнено устройство тротуаров», – рассказал заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края Вячеслав Пантелеев.

На данный момент завершили демонтаж старого инфекционного корпуса, разработали котлован, выполнили устройство ленточных фундаментов, смонтировали пожарные резервуары и возвели стены подвала. Полностью завершить работы планируют летом 2022 года.

Катунь24