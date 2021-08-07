Катунь24: В России предлагают ввести выплаты за диспансеризацию

С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, сообщает РИА Новости.

Фото: pexels.com

Она предложила платить раз в три года по 10 тысяч рублей за своевременное прохождение плановой диспансеризации. По ее словам, это повысит внимание россиян к необходимости заботиться о своем здоровье. Так, при обнаружении болезни на ранней стадии можно будет не только продлить и улучшить жизнь, но и сэкономить средства из бюджета.

Ирина Волынец также призвала запустить федеральную программу «Здоровая Россия», которая направлена на всеобщее информирование населения о возможности пройти бесплатное обследование. Согласно представленному документу, при прохождении медицинского обследования россияне должны будут получить специальный QR-код на портале госуслуг, который позволит им впоследствии подать заявление на выплату пособия.

Обращение омбудсмена было направлено в Минтруд на имя главы ведомства.

Катунь24