Катунь24: В Алтайском крае может появиться содовый завод

Сибирская содовая компания планирует построить в регионе завод по производству кальцинированной соды в Михайловском районе.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщил министр промышленности края Вячеслав Химочка на стратегической сессии по развитию химической промышленности региона, прошедшей в четверг, 5 августа 2021 года. Он отметил, что власти региона готовы поспособствовать инвестору при передаче участка.

«Строительство завода по производству кальцинированной соды в крае — проект перспективный, но сложный в реализации — на территории нет газа, нужно производство СО2. Здесь очень сложный механизм передачи земли инвестору. Однако сырьевая база нас нацеливает помогать реализации проекта. Он будет реализован», – цитирует Вячеслава Химочку ТАСС.

Ранее свой завод в Михайловском районе хотел построить новосибирский «Экран». В планах было инвестировать в проект около 3 млн рублей и запустить производство в 2021 году, однако к нему не приступили из-за сложностей в передаче земли инвестору, уточняет издание.

Сода – один из важных компонентов производства стекла. Строительство завода Сибирской содовой компании будут вести в интересах его заказчика, крупнейшего российского завода «Сибирское стекло». Директор Сибирской содовой компании Сергей Лукьянцев рассказал, что вопрос с землей для будущего завода планируют закрыть уже в этом году.

«Потребность в соде очевидна для разных отраслей. Сложность в том, что это практически граница с Казахстаном, юго-запад края, негазифицированная территория. Нам выдана лицензия на участок до 2045 года. Балансовый запас сырья — порядка 1 млн 670 тыс. тонн. Исходя из плановой производительности предприятия, сырьем на период действия лицензии завод будет обеспечен», – пояснил Сергей Лукьянцев.

Также он отметил, что при строительстве завода в рабочем поселке Малиновое Озеро создадут 70 высокопроизводительных рабочих мест.

ООО «Сибирское стекло» – якорный резидент индустриального парка «Экран» – специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла и поставляет продукцию в регионы России – от Урала до Дальнего Востока, а также в Киргизию, Казахстан, Азербайджан, Монголию.

Катунь24