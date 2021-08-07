Катунь24: В Барнауле повредили газовую трубу: что известно на данный момент

На пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев в Барнауле произошло повреждение магистральной газовой трубы во время земляных работ. Взволнованные барнаульцы сообщили об этом в социальных сетях.

Фото: Катунь 24

В настоящий момент сотрудники газовой службы устраняют повреждение. Компания «Газпром» оперативно отключила потребителей в квадрате улиц Гоголя, проспектов Строителей и Красноармейского и переулка Малого Прудского.

На месте работают сотрудники ГИБДД и администрации района. Движение электротранспорта на улице Челюскинцев, а также автомобильного транспорта на улицах Челюскинцев и Партизанской было ограничено. По данным на 13:15, ГИБДД открыли движение для всех видов транспорта.

Работы по устранению повреждений проводит специализированная организация «Русьэнерго».

Катунь24