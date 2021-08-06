ГОРНЯК22 06.08.2021
Алтайский край

Катунь24: В России будут делать дома на 3D-принтерах

Горняк22
12 часов Ago

Власти Петербурга изучают мировой опыт использования в строительстве 3D-печати.

Фото: pexels.com

По словам вице-губернатор Петербурга Станислава Казарина, мир приближается к созданию автоматизированных систем в строительстве. Одной из таких систем является использование 3D-принтера. 

«Санкт‑Петербург стремится к тому, чтобы в обозримом будущем постепенно начать реализацию таких пилотных проектов», – цитирует Радио Sputnik со ссылкой на «Невские новости» Станислава Казарина.  

Ранее эксперты обсуждали планы использовать 3D-принтеры для приготовления еды.

Катунь24

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