ГОРНЯК22 06.08.2021
Алтайский край

Катунь24: В Роскосмосе решили создать собственную орбитальную станцию

Горняк22
12 часов Ago

По мнению Совета главных конструкторов, эксплуатация российского сегмента МКС, учитывая его состояние, создаст риски его дальнейшего использования после 2024 года.

Фото: Roscosmos / Flickr

Дальнейшую работу на МКС и результаты системного проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС) обсудили в компании 31 июля 2021 года на заседании президиума Научно-технического совета (НТС). Создать национальный пилотируемый космический комплекс на околоземной орбите решили с целью «недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры».

«Создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полётов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе», – отмечают в пресс-службе Роскосмоса.

ПАО «РКК «Энергия» с кооперацией проведет дополнительный анализ РС МКС и примет меры по поддержанию её работоспособности и безопасности РС МКС в период проведения работ по созданию орбитальной станции нового поколения. Также в согласовании с партнерами будет разработан сценарий прекращения эксплуатации МКС.

Работу в российском сегменте международной станции планируют завершить к 2028 году. До того Роскосмосу будет необходимо разработать проект РОСС в составе МКС или как независимой национальной станции.

Катунь24

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