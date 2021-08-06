Катунь24: В Роскосмосе решили создать собственную орбитальную станцию

По мнению Совета главных конструкторов, эксплуатация российского сегмента МКС, учитывая его состояние, создаст риски его дальнейшего использования после 2024 года.

Фото: Roscosmos / Flickr

Дальнейшую работу на МКС и результаты системного проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС) обсудили в компании 31 июля 2021 года на заседании президиума Научно-технического совета (НТС). Создать национальный пилотируемый космический комплекс на околоземной орбите решили с целью «недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры».

«Создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полётов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе», – отмечают в пресс-службе Роскосмоса.

ПАО «РКК «Энергия» с кооперацией проведет дополнительный анализ РС МКС и примет меры по поддержанию её работоспособности и безопасности РС МКС в период проведения работ по созданию орбитальной станции нового поколения. Также в согласовании с партнерами будет разработан сценарий прекращения эксплуатации МКС.

Работу в российском сегменте международной станции планируют завершить к 2028 году. До того Роскосмосу будет необходимо разработать проект РОСС в составе МКС или как независимой национальной станции.

Катунь24