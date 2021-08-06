Катунь24: В Алтайском крае формируют мобилизационный людской резерв

Отслужившим мужчинам предлагают вернуться в ряды Вооруженных сил страны, но на определённых условиях. Что это за условия и как проходил отбор в мобилизационный резерв Алтайского края в Бийске, узнали наши журналисты.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае формируют мобилизационный людской резерв

Офицеров бывших не бывает, ровно как и солдат. Мужчины, которые уже отслужили в армии, вновь получают приглашение в военкомат. Им предлагают войти в мобилизационный резерв региона.

«Это добровольное заключение гражданами контракта с Министерством обороны в лице воинской части, подразумевающее в мирное время пребывание на тренировочных занятиях и учебных сборах, а в военное время самостоятельное прибытие в воинскую часть при мобилизации», – пояснил военный комиссар Бийска, Бийского и Солтонского районов Руслан Корников.

Резерв нужен для доукомплектования вооруженных сил в случае мобилизации. Войти в состав могут россияне без судимости, годные по состоянию здоровья и прошедшие срочную или контрактную службу. Резервистам предлагается выплата: от двух с половиной до семи тысяч рублей. Службу можно совмещать с постоянной работой, говорят в военкомате. Восьмичасовые тренировочные занятия проходят пять месяцев в году по три дня в месяц. Раз в год проводятся сборы – от 10 до 30 суток. Также служащим положены и дополнительные дни отпуска.

Все военкоматы региона сейчас ведут работу по комплектации мобрезерва. К примеру, в Бийске планируют набрать 500 человек.

Катунь24