Катунь24: Волонтёры дезинфицируют общественный транспорт в Барнауле

В Барнауле в рамках профилактики распространения COVID-19 продолжается дезинфекция общественного транспорта.

Фото: официальный сайт Барнаула

В этом году для помощи водителям и кондукторам к выполнению такой работы привлекаются волонтёры-медики.

Сегодня, 5 августа, барнаульские добровольцы оказали помощь работникам автобусов маршрута № 57. На конечной остановке «Спартак» в рамках плановой дезинфекции транспорта ребята тщательно вымыли поручни, спинки сидений, обработали салон. Работники общественного транспорта оказались рады такой помощи.

«На мой взгляд, это очень хорошая акция. Обработка автобуса проводится после каждого рейса, и помощь студентов облегчила эту работу, будем с радостью ждать новых визитов ребят. Также просим пассажиров более сознательно относиться к соблюдению масочного режима и в целом к профилактике вируса», — рассказала кондуктор автобуса № 57 Светлана Дунина.

В администрации Барнаула напоминают, что санитарная обработка общественного транспорта проводится ежедневно. Все трамваи и троллейбусы, выходящие на маршрут, проходят полную очистку и санитарную обработку. Перед каждым оборотным рейсом кондукторы проводят обработку поручней в салонах. После окончания работы перед проведением технического обслуживания все вагоны проходят через автоматическую мойку, проводится влажная уборка вагонов снаружи, а затем и внутри салона, чтобы минимизировать распространение заболевания.

Катунь24