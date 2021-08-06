Катунь24: В Алтайском крае таможенники задержали контрабандистов, перевозивших партию белого нефрита почти на 400 млн рублей

Около 6,5 тонны полудрагоценного камня пытались контрабандой перевезти из Бурятии в Китай через Казахстан.

Фото: Пресс-служба Сибирского таможенного управления

Грузовик с контрабандой остановили весной 2021 года на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при попытке пересечения российско-казахстанской границы, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. В грузовике находились контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами. Их везли в Китай по подложным документам: владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиационным транспортом.

Экспертиза показала, что камни были добыты нелегальным способом на месторождениях Республики Бурятия и Забайкальского края. Среднерыночная стоимость партии задержанного нефрита дорогостоящего белого сорта, по экспертным оценкам, составляет около 393 млн рублей.

«Преступники намеренно выбрали для контрабанды нефрита из Бурятии более длинный и затратный маршрут через Казахстан. Таким способом злоумышленники стремились затруднить российской стороне контроль над экспортными операциями, осуществляемыми с территории не имеющего отношения к происхождению нефрита государства – члена Евразийского экономического союза», – пояснил заместитель начальника Сибирского таможенного управления, начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев.

Уголовное дело за покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов возбудили против перевозчика, 50-летнего жителя Иркутска. К этому также оказалась причастна группа лиц, неоднократно поставлявшая нефрит в Китай. Так, в феврале 2021 года подконтрольная им фирма получила по подложным документам новое разрешение на вывоз около 100 тонн полудрагоценного камня.

Катунь24