Катунь24: В Залесовском районе откроют новый фельдшерско-акушерский пункт

Капитальный ремонт здания уже находится на завершающей стадии.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Залесовском районе откроют новый фельдшерско-акушерский пункт

Больше 10 лет жителям села Муравей Залесовского района приходилось обращаться за медицинской помощью в районный центр Залесово. Своего фельдшера в селе нет, а в старом ФАПе осталась работать только санитарка. Расстояние между селом и райцентром – 17 километров. Пешком пожилым и болеющим людям не дойти, а автобусного сообщения нет, попутка стоит 500 рублей. Врачи из Залесова приезжают лишь на плановые осмотры, всего по три – пять раз в год.

«Обратилась жительница села, медик скорой помощи Залесова. Она готова остаться здесь, если отремонтируют ФАП. Мы нашли спонсоров, подключили средства местного бюджета, полностью поменяли крышу, утеплили фасад, окна», – рассказал глава Залесовского района Александр Пластеев.

Также в ФАПе заменили инженерное оборудование, подвели водоснабжение и установили электрокотел. Работы обошлись в полтора миллиона рублей. Начались они в мае, закончатся в сентябре. Если удастся найти фельдшера или вернется прежний, то с этого момента сельчане, которых 210 человек, уже смогут получать медицинские услуги, не выезжая в райцентр.

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