Катунь24: В пригороде Кемерова появился смерч

Местные жители записали природное явление на видео. Одно из них опубликовали в паблике «Инцидент Кемерово».

Фото: Типичный Кемерово

Кадры зарождающегося смерча появились сегодня, 5 августа 2021 года. На них видно, что под облаками образовалась воронка вихря, однако она не дошла до земли.

Специалисты регионального Гидрометцентра подтвердили журналисту интернет-издания А42.RU, что это действительно был смерч.

«У нас такие смерчи уже наблюдались в Кузбассе, это было два года назад. В данном случае из грозового облака появилась начальная воронка. Если бы были благоприятные условия, то вихрь дошёл бы до земли и тогда представлял бы опасность. Но, видимо, изменился поток воздуха, поэтому воронка до конца не сформировалась», — уточнили в ведомстве.

В комментариях подписчики «Инцидент Кемерово» отметили, что вихрь воздуха двигался по прямой траектории около десяти минут, после чего исчез. Также горожане подчеркнули, что, к счастью, несостоявшийся смерч появился где-то на окраине города.

Катунь24