Катунь24: Виктор Томенко и Генконсул Узбекистана Тимур Рахманов обсудили планы по развитию взаимовыгодного сотрудничества

Сегодня, 5 августа, губернатор Виктор Томенко провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Узбекистан в городе Новосибирске Тимуром Рахмановым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы его развития между Алтайским краем и Узбекистаном.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Виктор Томенко отметил, что регион и Узбекистан связывают многолетние плодотворные отношения. Несмотря на пандемию, закрытие границ, в прошлом году отмечен рост показателей внешнеторгового оборота. По итогам 2020 года республика заняла четвертую строчку среди 100 стран — внешнеторговых партнеров Алтайского края. Общий объем взаимного товарооборота увеличился на 8,5 процента, а за пять месяцев текущего года — на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Перспективным является взаимодействие в области сельского хозяйства. Алтайский край в Сибири и нашей стране в целом — один из ведущих аграрных регионов. Поэтому аграрная наука — в числе передовых. Мы имеем разные разработки, и наша продукция племенного животноводства является конкурентоспособной. Начало взаимодействия с предприятиями, бизнесом Республики Узбекистан в этой части уже положено: сейчас ведутся переговоры о поставках племенного крупного рогатого скота в Сурхандарьинскую область. Прорабатываем вопросы осуществления совместных проектов на взаимовыгодной основе», — сказал губернатор.

Алтайский край поставляет в Узбекистан лесоматериалы, растительные масла, различное оборудование, продукцию мукомольно-крупяной и химической промышленности, шины, железнодорожные вагоны.

Основу поставок из Узбекистана в край составляет плодоовощная продукция, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке региона. Также в Алтайский край из Узбекистана поставляют хлопок, текстильные изделия, химические волокна.

«На наш взгляд, сотрудничество в сфере торговли, экономического взаимодействия дифференцировано. Мы реализуем не один проект, а несколько. Они комплексные и нацелены на долгосрочную перспективу. Алтайские предприятия принимают активное участие в данном процессе, развивая исторически сложившиеся кооперационные связи в промышленной сфере и устанавливая новые перспективные контакты. Для таких отраслей, как машиностроение, сельское хозяйство в части племенного животноводства, очень важно находиться в постоянном контакте, иметь долгосрочные связи», — подчеркнул глава региона.

Тимур Рахманов также отметил, что, несмотря на пандемию, торгово-экономические связи между республикой и Алтайским краем укрепляются. Как в прошлом году, так и в этом, отмечается рост товарооборота.

Генконсул сказал, что узбекские производители сельхозпродукции заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с нашим регионом. Фермеры ищут новых партнеров не среди посредников, а среди крупных сетевых компаний.

Узбекская сторона заинтересована в поставке деревообрабатывающей продукции, агрохимических препаратов для сельского хозяйства, крупного рогатого скота.

«Эти три направления вызывают большой интерес у узбекских предпринимателей. Надеюсь, что мы организуем визит представителей регионов Узбекистана во главе с руководством в Алтайский край», — сказал Тимур Рахманов.

Стороны также отметили актуальность гуманитарного сотрудничества между краем и республикой. Оно представлено в основном межвузовским взаимодействием в рамках двусторонних соглашений. Кроме того, в этом учебном году в крае учатся 158 студентов — граждан Узбекистана (наиболее востребованными являются специальности педагогического, технического и медицинского направлений).

Генконсул поблагодарил главу региона за поддержание совместной работы. Виктор Томенко и Тимур Рахманов договорились о дальнейшем развитии конструктивного взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах.

Катунь24