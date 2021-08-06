Катунь24: В алтайском селе отремонтировали районный Дом культуры

В селе Тогул завершили ремонт здания районного Дома культуры, на который было направлено более 5 миллионов рублей.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Как рассказали в Министерстве культуры Алтайского края, строители заменили дверные блоки, входные и межкомнатные двери, в холле и фойе обновили напольные покрытия, установили противопожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре.

Работы проводились в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины». На базе Дома культуры занимаются три творческих объединения, имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив Алтайского края».

На протяжении 50 лет здесь работает народный театр, который является участником и победителем районных и краевых конкурсов, фестивалей. Более 30 лет народный академический хор достойно представляет Тогульский район. Успешно работает молодой, но уже известный в районе и в Алтайском крае народный мужской ансамбль «Славяне».

Катунь24