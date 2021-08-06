ГОРНЯК22 06.08.2021
Алтайский край

Катунь24: В Рубцовске приостановили работу Вечного огня

Горняк22
11 часов Ago

Дату возобновления работы постоянно горящего пламени в управлении культуры, спорта и молодежной политики Рубцовска не уточнили.

Фото: bravo.rubtsovsk.org

На сайте ведомства сообщают, что технические причины стали поводом приостановки работы системы Вечного огня на Площади имени 21-го Гвардейского стрелкового полка.

«В службе контроля за работой системы Вечного огня уверяют, что в ближайшее время Вечный огонь вновь озарит Мемориал, посвященный мужеству и доблести воинов-земляков, павших в годы Великой Отечественной войны», – написали на сайте рубцовского управления культуры.

Катунь24

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