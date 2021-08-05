Катунь24: В Заринске провели капитальный ремонт спортивных объектов и лицея «Бригантина»

На стадионе «Юность» в рамках краевой адресной инвестиционной программы уложено футбольное поле и беговые дорожки. Также проведён ремонт общежития для спортсменов вместительностью 150 человек; реконструированы игровые площадки, спортзал и зрительские трибуны. В развитие спортивной инфраструктуры города вложено почти 100 миллионов рублей.

Фото: Катунь 24

Также средства инвестиционной программы пойдут на капитальный ремонт лицея «Бригантина». Уже выделено более 40 миллионов рублей. Завершается второй этап работ. Преображение школьники увидят в начале учебного года.

«В 2020 году мы сумели заменить все устаревшие оконные блоки на современные новые, что улучшило температурный режим в нашем образовательном учреждении. И были проведены работы по обустройству фасада. На втором этапе мы выполняем работы по ремонту кровли, входной группы, рекреации и школьных кабинетов», — отметила директор лицея Любовь Сухих.

Катунь24