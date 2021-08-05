Катунь24: В Алтайском крае усилят борьбу с нарушениями налогового законодательства

Сегодня, 4 августа, на заседании Правительства Алтайского края рассмотрели вопрос о рисках использования схем налоговой оптимизации.

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Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрий Куриленко рассказал о наиболее типичных нарушениях налогового законодательства в Алтайском крае, связанных с умышленным занижением налоговых обязательств договорам с фиктивными контрагентами. Основная цель таких схем – занижение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль с параллельным выводом денежных средств из оборота и их обналичиванием.

Наибольшее количество нарушений, связанных с фиктивными вычетами по НДС, выявлено в оптовой торговле, строительстве и грузоперевозках. В таких схемах участвуют и крупные промышленные предприятия.

Подобные налоговые нарушения связаны с целым рядом негативных последствий для Алтайского края, репутационными и экономическими рисками. В противоправную деятельность вовлекаются незащищенные слои населения, малообеспеченные, социально неблагополучные граждане, студенты, пенсионеры. Обналиченные денежные средства зачастую являются источником выплаты заработной платы в конвертах, то есть бюджет теряет зарплатные налоги, а также нарушаются пенсионные права граждан.

Для защиты имущественных интересов добросовестных налогоплательщиков от неправомерных действий контрагентов в крае предложено использовать механизм «налоговой оговорки».

Губернатор Виктор Томенко поручил руководителям органов исполнительной власти края подключиться к решению проблемы, работать совместно с Управлением налоговой службы по Алтайскому краю и другими ведомствами.

Катунь24