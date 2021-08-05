Катунь24: Вызвавший скандал спектаклем в «Современнике» режиссер представит постановку в Барнауле

Польский режиссер Бениамин Коц поставит пьесу по книге «Когда я снова стану маленьким» Януша Корчака. Он уже представлял алтайской публике спектакль «Мой папа — Питер Пэн» в Молодежном театра Алтая.

Фото: МТА

Ранее Бениамин Коц вызвал большой общественный резонанс спектаклем «Первый хлеб» в московском «Современнике» с Лией Ахеджаковой, который показали 19 июля 2021 года на закрытии юбилейного 65 сезона театра. Пьесу написал драматург Ринат Ташимов, ученик уральского мастера, советского и российского драматурга Николая Коляды.

Главными героями указаны «поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами» в описании спектакля на сайте «Современника». Постановка получила множество неоднозначных отзывов и жалоб якобы на оскорбление ветеранов. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить эти обращения.

«Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Премьера спектакля Бениамина Коца в Барнауле намечена на октябрь 2021 года в Молодежном театре Алтая. Творческими планами со зрителями поделились в аккаунте во «ВКонтакте». Кроме этой постановки, в 64 творческом сезоне театра зрителей ждёт еще несколько премьер: первый показ спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» Марка Хэддона, подростковый спектакль о взрослении «Василиса» от молодого режиссёра из Москвы Виктории Печерниковой, мюзикл «Фауст» от главного режиссёра театра Алексея Серова и др.

Катунь24