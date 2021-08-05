Катунь24: В Барнауле продолжают асфальтировать улицы в частном секторе

Всего в 2021 году планируют отремонтировать 32 участка дорог частной жилой застройки.

Фото: Официальный сайт Барнаула

Как сообщает городская администрация, сегодня, 4 августа 2021 года, дорожные службы приступили к ремонту проезда Гужтранспортного. Работы ведут на участке от улицы Кулагина до дома № 135б. Рабочие уже завершили планировку профиля и устройство песчано-щебеночного основания, отрегулировали высотное положение колодцев.

Также на этой неделе дорожная техника вышла на новый участок дороги в частном секторе микрорайона ВРЗ. Песчано-щебеночное основание дороги подготовили к асфальтированию на отрезке проезда от улицы Воровского в районе дома № 25 до улицы Красносельской, 34. Кроме того, рабочие ведут ремонт колодцев.

Затем дорожная служба планирует зайти на улицу Лазо на участке от Северо-Западной до Пугачева.

В последние дни июля был завершен ремонт дорог на улицах Ким в границах улиц Воровского и Октябрят, 39, Малиновой и Малиновой 1-й в поселке Спутник. Общий объем выполненных работ составил 2,5 тысячи кв. м.

Городская администрация напоминает, что ремонт дорог частного сектора в краевой столице выполняется по муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 года». Подрядчиком выступит МБУ «Автодорстрой». В график производства ремонтных работ на лето-осень 2021 года вошли дороги частного сектора во всех районах города. Дорожная техника зайдет в пригородные поселки Спутник, Борзовая Заимка, Пригородный, частные секторы микрорайонов ВРЗ, Осипенко, Урожайный и другие. Также просьбы отремонтировать участки поступили от жителей Барнаула в ходе встреч с депутатами Государственной Думы РФ, Барнаульской городской Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Катунь24