Катунь24: В Алтайском крае досрочно расселят жителей аварийного жилья

Сегодня, 4 августа 2021 года, губернатор Алтайского края провел заседание, на котором власти рассмотрели проблемы расселения аварийного жилищного фонда на территории региона.



Фото: пресс-служба Губернатора Алтайского края

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гилев отметил, что переселение из аварийных домов в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» опережает график. Мероприятия, которые рассчитаны до 2025 года, планируют завершить до конца 2023 года. Всего будут переселены свыше 5 тысяч человек из 267 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Он также отметил, что в крае продолжается работа по выявлению и признанию домов аварийными. После 1 января 2017 года таковыми признаны дома, в которых проживает свыше 6,5 тысячи человек. Принятие обязательств по досрочному завершению программы переселения позволит претендовать на поддержку фонда на расселение этого аварийного жилья.

Детальную информацию по расселению аварийного жилья в Барнауле и Бийске представили главы городов Вячеслав Франк и Александр Студеникин, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Со списком аварийных домов можно ознакомиться по ссылке.

Катунь24