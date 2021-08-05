Катунь24: В Барнауле хотят признать банкротом сырный ресторан Cafe de lafe

29 июля 2021 года ФНС подала заявление о признании компании банкротом. Специалисты объяснили, что у кафе есть не исполненные свыше трех месяцев обязательства перед инспекцией на сумму 476 тыс. рублей, сообщает Altapress.ru.

Фото: Maps.yandex.com

Суд оставил заявление без движения, так как его подали без необходимых документов.

По данным портала ФНС «Прозрачный бизнес», выручка компании сократилась с 25,7 млн в 2019 году до 2,9 млн рублей в 2020. Сырный ресторан его владельцы собирались продать ещё до пандемии, однако в августе 2020 года владельцы заявили, что передумали продавать и хотели бы найти арендатора или соинвестора для рестарта заведения.

Страницы кафе в социальных сетях неактивны с 2020 года. Сети Cafe de lafe принадлежали французская пекарня и сырный ресторан, ранее бывший одним из самых популярных мест в городе. Последний пост был опубликован в Instagram ресторана в июле 2020 года. Как отметили в Altapress.ru, в этой соцсети он уже позиционировался как французская пекарня — в июле там сообщили, что ищут пекаря. Сам ресторан закрылся еще в 2020 году.

Катунь24