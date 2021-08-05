Катунь24: В алтайском детском саду выявили нарушения при организации питания
Об этом сообщила прокуратура Алтайского края 3 августа 2021 года.
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В проверке бийского детского сада МБОУ «СОШ № 6» участвовал специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Нарушения были выявлены в отношении требований законодательства, предъявляемые к качеству питания, хранению продуктов, а также соответствии блюд требованиям калорийности, температурному режиму и разнообразию.
В отношении директора образовательного учреждения возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.