Катунь24: В Барнауле мошенники пытались обмануть бабушку на 280 тысяч рублей

В этот день бабушке целый день поступали звонки с неизвестных номеров.

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72-летняя пенсионерка сообщила, что она ответила на один из вызовов. С ней начал разговор неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с карты бабушки пытаются перевести крупную сумму денег. Чтобы это остановить, нужно перевести деньги на резервный безопасный счет, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Жительница Барнаула поверила и поспешила в ближайший банк, чтобы снять деньги с карты и перевести их. Следуя инструкции злоумышленника, бабушка успела перечислить 10 тысяч рублей. Бабушка была готова отправить остальную сумму, но ее остановил посетитель банка. Он сообщил, что она сейчас ведет разговор с мошенником и его нужно быстро прекратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере».

Катунь24