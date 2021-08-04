Катунь24: В Алтайском крае вскрыли схему хищения при строительстве трассы

При строительстве автодороги в рамках государственного контракта на территории курортного субкластера «Белокуриха-2» — «Горнолыжный комплекс на горе Мишина» обнаружили хищение в особо крупном размере.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, в период с сентября 2020 года по апрель 2021 года начальник участка ГУП ДХ Алтайского края «Юго-Восточное ДСУ» дал указание своим подчинённым нарушить технологию погружения геошпунта, необходимого для устойчивости дороги.

По условиям контракта, данным процессом должна была заниматься специализированная субподрядная организация. В результате неиспользованный геошпунт на сумму свыше 3,8 млн рублей был похищен.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Катунь24