Катунь24: В Барнауле появились продавцы поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

Нелегал также готов сделать человеку справку о медицинском отводе от прививки. Стоимость у этих двух «документов» одинаковая.

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О появлении желающих заработать на антипрививочниках сообщает «Комсомольская правда». Объявление о продаже сертификата о вакцинации без прививки увидел на двери своего дома корреспондент издания.

«Сделаем сертификат COVID-19 с внесением в реестр госуслуг. Обращаться в WhatsApp или по номеру телефона», – написано на листке объявления, приклеенном к двери.

Автор объявления рассказал корреспонденту «Комсомолки», что на сертификате будет стоять печать барнаульской поликлиники. Кроме того, исполнитель гарантирует внесение данных о двух прививках в реестр госуслуг. Покупателю при этом необязательно получать на руки сертификат, т.к., по уточнению мошенника, работодателю будет достаточно документа с портала. Стоимость сертификата составит несколько тысяч рублей. За аналогичную стоимость можно получить липовую справку о медотводе от прививки. Работает мошенник по предоплате.

За продажу фальшивых документов, к которым относится поддельный сертификат, предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и статье 159 УК РФ «Мошенничество». Продавцу могут назначить ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, арест на полгода или лишение свободы на срок до двух лет. Уголовная ответственность грозит и покупателю поддельного документа: штраф до 80 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.

«Комсомольская правда» уточняет, что, по данным УМВД России по городу Барнаулу, по изложенным в публикации фактам сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, в Алтайском крае в начале прошлой недели начала действовать обязательная вакцинация против ковида для отдельных категорий граждан.

Катунь24