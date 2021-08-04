Катунь24: В интернете появилась интерактивная карта COVID-ограничений в регионах России

Карта ситуационных ограничений, введенных в регионах России в связи с COVID-19, заработала на сайте стопкоронавирус.рф. Ее запустили АНО «Диалог» с АНО «Национальные приоритеты». На карте – актуальная информация о количестве случаев заболевания коронавирусом и временных ограничениях, введенных для улучшения эпидобстановки. За еженедельное обновление информации отвечают Центры управления регионами.

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По словам гендиректора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, интерактивная карта была запущена в первую волну COVID-19. Она в режиме реального времени показывала этапы снятия ограничений в регионах для выхода из самоизоляции. Количество просмотров страницы достигало 56 млн в месяц. Гореславский отметил, что эпидобстановка в стране усложняется, регионы вновь вводят ограничения.

«Мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях. Инициативу поддержала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Карта запущена, у граждан снова есть доступ к актуальной информации о действующих в каждом регионе мерах по борьбе с коронавирусом», – отметил гендиректор АНО «Диалог».

Задача проекта стопкоронавирус.рф — распространение проверенной информации, будь то статистика заболеваемости, советы врачей или информация об ограничениях. Интерактивная карта обновляется еженедельно. Помимо данных об ограничениях, в каждом конкретном субъекте при клике на регион можно получить данные официальной статистики о выявленных случаях заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса.

«На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которые еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами», – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

На сегодня в Алтайском крае введён масочно-перчаточный режим, заполняемость залов на массовых мероприятиях — до 75 %.

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