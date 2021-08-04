Катунь24: В ковидных госпиталях Алтайского края появятся первые партии прон-подушек

Их используют при позиционировании для поддержки рук и ног пациента.

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Такие подушки необходимы при проведении процедуры насыщения организма пациента кислородом. Сейчас потребность в них появилась в ковидных госпиталях Алтайского края.

Региональный Минздрав договорился с местным изготовителем таки подушек: ООО «Научно-техническое объединение Лазер». В соответствии с техническими требованиями к изделиям и рекомендациями медработников самостоятельно разработали пробные варианты комплектов, которые успешно прошли апробацию на площадках крупных госпиталей края.

Стоимость одного комплекта, состоящего из двух подушек, составляет 1 400 рублей. Всего медучреждениям региона требуется свыше 4000 комплектов. Помощь медорганизациям для приобретения этих изделий оказали Федерация бокса Алтайского края и Федерация дзюдо Алтайского края, сообщили в пресс-службе губернатора. Благодаря этому в «красные зоны» поступят 1000 комплектов по мере готовности. 4 августа 2021 года партия подушек должна поступить в городскую больницу № 12.

Катунь24