Катунь24: В России разрешили добычу краснокнижных животных

Добыча разрешается в исключительных случаях, с целью осуществления мониторинга животных, регулирования их численности, охраны здоровья населения или устранения угрозы для жизни человека.

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С 1 августа 2021 года в силу вступили 2 закона о добыче редких животных.

«Данным документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ. Указанными правилами добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира», — цитирует ТАСС Минприроды РФ.

В министерстве также отметили, что запрет на хозяйственное использование, включая добычу животных, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, сохраняется.

Разрешение на добычу редких животных будет выдавать Росприроднадзор.

Катунь24