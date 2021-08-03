Катунь24: В Алтайском крае стартовал сбор зернобобовых и зерновых сельскохозяйственных культур

На 2 августа 2021 озимые культуры в крае обмолочены с 20 тыс. гектаров.

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Уборочные работы ведутся в 20 районах, сообщает Минсельхоз Алтайского края. Также идет активная уборка зерновых и зернобобовых культур – овса, ячменя, гороха.

Продолжают уборку и льна-долгунца – работы провели на 70 % площадей, занятых этой культурой.

Также сельхозпроизводители убирают бахчевые, овощные культуры и картофель. Уборка произведена на 75 гектарах.

Катунь24