ГОРНЯК22 03.08.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае стартовал сбор зернобобовых и зерновых сельскохозяйственных культур

Горняк22
1 час Ago

На 2 августа 2021 озимые культуры в крае обмолочены с 20 тыс. гектаров.

Фото: pixabay.com

Уборочные работы ведутся в 20 районах, сообщает Минсельхоз Алтайского края. Также идет активная уборка зерновых и зернобобовых культур – овса, ячменя, гороха.

Продолжают уборку и льна-долгунца – работы провели на 70 % площадей, занятых этой культурой.

Также сельхозпроизводители убирают бахчевые, овощные культуры и картофель. Уборка произведена на 75 гектарах.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Эксперты перечислили самые востребованные профессии в августе

Горняк22: Эксперты перечислили самые востребованные профессии в августе

Горняк22
1 час Ago
Работа. Офис Фото: pixabay.com Среди высокооплачиваемых профессий также оказались дизайнер-проектировщик, маркетолог для сети супермаркетов и столяр-краснодеревщик В России в августе самую высокую зарплату...

Читать по теме:

ВТОПЕ: