Катунь24: В Барнауле мужчина залез на дерево и установил флаг ВДВ

Сегодня, 2 августа 2021 года, по всей стране свой праздник отмечают десантники.

Фото: "ВКурсе 22"

Видео поделился Telegram-канал «Вкурсе 22». На нем видно, как мужчина забрался на ель и водрузил там флаг Воздушно-десантных войск.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Напомним, 1 августа 2021 года появилась информация о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в крае, было отменено масштабное празднования дня ВДВ.

Катунь24