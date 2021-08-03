Катунь24: В Барнауле мужчина залез на дерево и установил флаг ВДВ
Сегодня, 2 августа 2021 года, по всей стране свой праздник отмечают десантники.
Фото: "ВКурсе 22"
Видео поделился Telegram-канал «Вкурсе 22». На нем видно, как мужчина забрался на ель и водрузил там флаг Воздушно-десантных войск.
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Напомним, 1 августа 2021 года появилась информация о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в крае, было отменено масштабное празднования дня ВДВ.