Катунь24: В Алтайском крае закупят автобусы для муниципалитетов

Задачу увеличить объём закупок пассажирского транспорта для муниципальных перевозок до 500 млн рублей губернатор Алтайского края поставил сегодня, 2 августа 2021 года, на оперативном совещании в правительстве Алтайского края.

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, заместитель председателя правительства региона Александр Климин отчитался о выполнении поручения по выделению муниципалитетам 300 млн рублей на приобретение техники.

«Вместе с Минфином на прошлой неделе проведена окончательная работа. Мы посчитали приобретение необходимого подвижного состава — это 118 автобусов для 23 муниципальных образований. Перечень муниципальных образований мы формировали по принципу максимальной готовности органов местного самоуправления принять и использовать автобусы по назначению, в том числе учитывали наличие действующей маршрутной сети, предприятий транспортной отрасли, а также численность перевозимых пассажиров в данных населенных пунктах», — отметил Александр Климин.

Также была изучена потребность остальных муниципалитетов в дополнительном приобретении автобусов разной вместимости для транспортной доступности.

«Мы увидели потребность в приобретении дополнительных автобусов для 33 муниципальных образований края. Еще необходимо приобрести 81 автобус. Таким образом, мы сможем обеспечить потребность 56 муниципальных образований, которые сегодня нуждаются в приобретении автобусов малой, средней и большой вместимости», — отметил зампредседателя правительства Алтайского края.

Виктор Томенко отметил, что хотел бы, чтобы уже на этой неделе приняли решение, довели информацию до муниципалитетов и приступили к приобретению техники.



Катунь24