Катунь24: В Алтайском крае в лагерях отдохнули около 70 тысяч детей

На прямой линии об этом сообщил глава краевого ведомства Максим Костенко.

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На прямой линии в Минобрнауке Алтайского края сообщили, первые два сезона летней оздоровительной кампании охватили около 70 тысяч детей. На данный момент в регионе действует более 800 лагерей. В программу кешбэка вошла большая часть из них.

Максим Костенко отметил, что те, кто не поехал в лагерь, также не остались без внимания, пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

«Самая важная задача — конструктивная занятость ребенка в летнее время. В этом году продолжена практика досуговых площадок. Работают почти 700 площадок. В этом нам помогают студенты педагогических колледжей и вузов. Они активно включились в реализацию программ «Вожатый нашего двора» и «Тренер нашего двора». Важна также реализация проекта «Умные каникулы». В формате онлайн заинтересованным ребятам предлагают различные активности и мероприятия. В этом году проект охватил порядка 15 тысяч пользователей», — отметил министр.

Также поступали вопросы в связи с принятием новых федеральных государственных образовательных стандартов, которые вступят в силу с 1 сентября 2022 года.

«Обновленные стандарты не содержат обязательного наличия второго иностранного языка. При желании родителей и наличии необходимых ресурсов в школе второй язык можно оставить. Что касается перехода на пятидневку, то мы уже подготовили план и предлагаем конкретные шаги и варианты перехода», — подчеркнул Максим Костенко.

Катунь24