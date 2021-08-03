Катунь24: В Алтайском крае назначили исполняющего обязанности министра образования и науки

С 2 августа 2021 года обязанности министра возложены на Светлану Говорухину, сообщает пресс-служба губернатора.

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В правительстве Алтайского края провели оперативное совещание, на котором губернатор Виктор Томенко напомнил, что Максим Костенко обратился с заявлением принять его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Экс-министр сообщил в интервью телеканалу «Катунь 24», что переезжает в Москву, где продолжит работать в сфере образования, но уже в федеральном ведомстве.

Виктор Томенко поблагодарил Максима Костенко за три года совместной работы, формирование работоспособного коллектива, достигнутые результаты в отрасли, пожелал дальнейших успехов и вручил медаль Алтайского края «За заслуги во имя созидания».

Исполняющей обязанности министра образования и науки Алтайского края с сегодняшнего дня, 2 августа 2021 года, возложены на заместителя Максима Костенко Светлану Говорухину. На оперативном совещании она сделала доклад о работе сферы образования, приемной кампании, оздоровительной кампании и подготовке к учебному году.

Светлана Говорухина родилась 27 октября 1970 года, в 1992 году завершила учёбу в Барнаульском государственном педагогическом институте по специальности «Учитель русского языка и литературы средней школы», в 1996 году получила дополнительное экономическое образование по специальности «Экономический анализ и аудит». В 1992-1996 годы работала учителем русского языка и литературы в средней школе № 2 г. Заринска, педагогом с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 1996-2015 годы – руководителем учреждений социальной сферы муниципального и краевого уровня. С 2016 по 2019 год Светлана Говорухина была проректором краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Алтайский институт повышения квалификации работников образования», затем с июля 2019 года стала заместителем министра образования и науки Алтайского края.

В ведомстве Светлана Говорухина курирует работу юридического отдела, отдела по вопросам государственной службы, кадров и документационного обеспечения, отдела мониторинга, анализа и прогнозирования и отдела материально-технического обеспечения и административной работы. За трудовую деятельность отмечена наградами разных уровней, в частности почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, благодарностью губернатора Алтайского края (2014), наградным знаком «За вклад в развитие города Барнаула» и др.

Катунь24