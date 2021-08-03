Катунь24: В России начали перечислять единовременные выплаты на школьников

Всего выплатами будут охвачены около 20 млн детей, сообщает ТАСС.

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В июле 2021 года президент РФ подписал указ, согласно которому семьи, где есть дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей. На господдержку претендуют дети от 6 до 18 лет. Также на выплаты назначены семьи, где ребенок учится в школе и старше 18 лет, но имеет ограничения по здоровью.

Напомним, начало перечисления денег было перенесено с 16 августа на 2, чтобы родители, по словам Владимира Путина, смогли не спеша подготовить ребенка к школе.

Для тех, кто до сих пор не обратился за выплатой, это можно будет сделать вплоть до конца октября 2021 года. Подать заявление на выплату можно дистанционно через портал госуслуг или же лично обратиться в ПФР.

Катунь24