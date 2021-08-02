Катунь24: В Алтайском крае мужчина сломал нос своей девушке за отказ показать телефон

Подозреваемый хотел проверить, с кем переписывается его сожительница.

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По информации МВД РФ по Республике Алтай, в полицию обратилась молодая девушка. Она сообщила, что ее избил 24-летний парень.

Правоохранители установили, что сожители находились в гостях и выпивали алкогольные напитки. Закончив застолье, пара собралась домой. По дороге мужчина вспомнил, что ранее подозревал свою девушку в неверности и поэтому решил проверить ее сотовый телефон. Когда женщина ответила отказом, сожитель ударил ее кулаком по лицу.

Свидетелем ссоры стала знакомая пары. Она успокоила мужчину и отправила домой, а подругу отвела к себе домой. Туда девушка и вызвала участкового и скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Катунь24