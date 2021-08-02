Катунь24: В России вступил в силу закон о налоговом вычете за спорт

Теперь россияне за занятия фитнесом могут вернуть 13% от расходов.

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По информации ТАСС, закон о социальном налоговом вычете по НДФЛ за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги вступил в силу в РФ 1 августа 2021 года. Осуществление закона должно способствовать сохранению и укреплению здоровья жителей России.

Получить «спортивный» вычет можно будет и на несовершеннолетних детей, в том числе и усыновленных. Максимальный размер вычета составляет 15,6 тыс. рублей. С 1 января 2022 года вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками.

«Налоговый вычет на занятия физической культурой и спортом станет для многих жителей России дополнительным стимулом, чтобы начать тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале. Занятия физкультурой и спортом теперь будут доступнее. Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом», — цитирует ТАСС министра спорта Олега Матыцина.

Для получения налогового вычета, гражданин должен предоставить документы, которые подтверждают его затраты на физкультурно-оздоровительные услуги. Такими документами могут являться кассовый чек или копия на договора на оказание соответствующих услуг.

Катунь24