Катунь24: В Барнауле состоялось открытие сквера десантников

Мероприятие прошло 1 августа 2021 года.

Фото: Официальный сайт Барнаула

По информации городской администрации, в открытии приняли участие Герой РФ, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель АКЗС Александр Романенко, заместитель Председателя Правительства региона Денис Губин, начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян, глава города Барнаула Вячеслав Франк, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, делегация Героев Советского Союза и Российской Федерации, председатель правления краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин, ветераны боевых действий, депутаты АКЗС.

Напомним, благоустройство сквера началось в июне 2021 года. В парке установили качели, скамейки, фонари, стилизованные под парашютные кольца, входную арку, информационный стенд и скульптурная композицию в виде лестницы, уходящей в небо. На каждой ступени лестницы высечены следующие слова: честь, доблесть, отвага и т.д.

Вячеслав Франк отметил, что барнаульский сквер десантников может стать еще одним любимым местом у горожан.

«Появилось уникальное место. ВДВ – это не только традиции доблести, но и уважение к старшему поколению, любовь к родителям, защита семьи и своей Родины», — подчеркнул глава города.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, отметил, что администрацией города было выбрано одно из самых лучших мест для такого события.

Катунь24