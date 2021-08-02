Катунь24: В Барнауле на подготовку образовательных учреждений к учебному году направлено более 162 млн рублей

31 июля 2021 года Вячеслав Франк провел выездное совещание в школе № 84, сообщает городская администрация.

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В собрании приняли участие заместитель председателя Барнаульской городской Думы, депутат Сергей Струченко, председатель комитета по образованию города Андрей Муль, глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, представители школы.

Всего в 84 школе обучается 708 детей. Это 29 классов, в том числе 5 коррекционных. На новый учебный год уже зачислили 107 первоклассников. В школе также работает военно-патриотический клуб «Феникс», дружина юных пожарных «Пламя» и отряд юных инспекторов дорожного движения.

«Для подготовки образовательных организаций к 1 сентября из городского бюджета выделено более 162 миллионов рублей. Это вдвое больше чем в прошлом году. На эти средства капитальный и текущий ремонт сделают в 235 школах и детских садах. В 11 образовательных организациях проведут благоустройство прилегающих территорий, в восьми — замену деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты. В 10 учреждениях предусмотрены ремонт и модернизация спортивных объектов», — отметил глава города.

По словам Вячеслава Франка, приоритетным направлением при подготовке школ и детских садов к учебному году являются мероприятия по обеспечению безопасности детей. В нее входит организация охраны в учреждении, установка видеонаблюдения, выполнение требований пожарной безопасности, ремонт зданий и другие. Также Вячеслав Франк подчеркнул важность создания условий для дополнительного образования учащихся и сохранения здоровья детей. Именно поэтому большое внимание уделяют ремонту и модернизации спортивных объектов.

Этим летом в школе №84 делают косметический и текущий ремонт. Также проводятся работы по ремонту школьного стадиона. На эти цели было выделено около 5 млн рублей.

«Отрадно, что в Барнауле ремонтируют школьные стадионы. Школа №84 находится практически в центре микрорайона Сулима, здесь многие занимаются спортом. Улучшение качества стадиона позволит улучшить и спортивные достижения школьников. Ремонт школьных спортивных объектов несет большой социальный эффект. Финансирование на эти цели ежегодно увеличивается. В этом году обустроят также стадион в школе №81, в ближайшие годы – в других школах города», — отметил заместитель председателя Барнаульской городской Думы, депутат, Сергей Струченко.

Директор школы № 84 отметил, что ремонт стадиона является настоящим подарком.

Завершить благоустройство стадиона планируется к 15 августа 2021 года.

Катунь24