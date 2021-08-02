Катунь24: В Алтайском крае без вести пропали 2 ребенка

Их ищут в Барнауле и Бийском районе.

Фото: "Лиза Алерт"

31 июля 2021 года на сайте «Лиза Алерт» появилась информация о пропаже двух детей. Они оба не вернулись с прогулки. Мальчика ищут у в Барнауле, девочку – в селе Малоенисейское Бийского района.

В краевой столице ищут мальчика 11 лет. Сергей Кидяров не вернулся с прогулки 31 июля 2021 года. Приметы мальчика: голубые глаза, волосы светло-русые. Был одет в светло-коричневые шорты, синие сланцы и темно-голубую футболку.

В Бийске пропала девочка Анна Шмарова, 12 лет. Ростом 154 см, волосы бело-розовые, глаза серо-голубые. Была одета в красные шорты, черную футболку и серые сланцы. С собой возможно был велосипед, белая кепка и сумка.

Если вы владеете информацией о местонахождении детей, позвоните по телефонам 112 или 8−800−700−54−52 ПСО «Лиза Алерт».

ДОПОЛНЕНО: Мальчик найден живым. По предварительной информации, он переночевал у друга.

«Найден, жив! Спасибо всем принимавшим участие», — отметил ПСО «Лиза Алерт».

Катунь24