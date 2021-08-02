Катунь24: В Барнауле отменили мероприятия в честь Дня ВДВ

Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

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Каждый год, 2 августа в Алтайском крае и Барнауле масштабно отмечается День военно-воздушных войск. Организатором выступает актив Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». В 2021 году местное отделение опубликовало поздравление и информацию о том, как будут проходить мероприятия.

«В связи с принятием дополнительных мер по защите населения на территории Алтайского края от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, принято решение не подвергать опасности наши семьи, наших родных и близких, самостоятельно в этом году, с 11-00 до 18-00 прийти к мемориалам, возложить цветы и тем самым почтить память погибших защитников Отечества Алтайского края, затем встретить этот праздничный день в кругу самых дорогих людей, семьи и близких друзей», — сообщает местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана.

Катунь24