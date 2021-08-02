ГОРНЯК22 02.08.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле отменили мероприятия в честь Дня ВДВ

Горняк22
11 часов Ago

Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com

Каждый год, 2 августа в Алтайском крае и Барнауле масштабно отмечается День военно-воздушных войск. Организатором выступает актив Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». В 2021 году местное отделение опубликовало поздравление и информацию о том, как будут проходить мероприятия.

 «В связи с принятием дополнительных  мер  по защите  населения на  территории  Алтайского края  от  чрезвычайной ситуации,  связанной  с распространением COVID-19, принято решение не подвергать опасности наши  семьи,  наших  родных  и  близких, самостоятельно в этом году,  с 11-00 до 18-00  прийти к мемориалам, возложить цветы  и  тем самым почтить память погибших защитников Отечества Алтайского края, затем встретить  этот праздничный день в  кругу  самых дорогих людей, семьи  и близких друзей», — сообщает местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана.

Катунь24

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