Катунь24: Виктор Томенко поздравил с Днем железнодорожника работников и ветеранов отрасли

Сегодня, 1 августа 2021 года, свой профессиональный праздник отмечают железнодорожники.

Фото: Правительство Алтайского края

Слова поздравления выразили председатель АКЗС Александр Романенко и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Дорогие работники и ветераны железнодорожной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Железнодорожное сообщение вносит весомый вклад в развитие экономики и повседневную жизнь Алтайского края. Пассажиры ценят этот вид транспорта за надежность и доступность, предприятия — за широкие возможности по перевозке грузов. Сохраняя традиции, железнодорожная отрасль постоянно совершенствуется. Стабильность ее работы в регионе обеспечивают порядка 9 тысяч человек.

Протяженность железных дорог на территории региона — свыше 1500 километров. Они обеспечивают бесперебойный транзит товаров как по России, так и за рубеж. Развивается сервис по ускоренной доставке зерна и продуктов перемола из Алтайского края в Китай и Турцию, растет объем погрузки строительных материалов. Модернизируется дорожная инфраструктура: в этом году открыты обновленный вокзал и станция в Тягуне, который становится заметным туристическим центром. При поддержке краевых властей сохраняется и развивается пригородное железнодорожное сообщение, растет уровень комфорта для пассажиров.

Сегодня перед железнодорожниками стоят цели, связанные с развитием системы сообщения и перевозки грузов, внедрением перспективных технологий, повышением качества и доступности услуг. Уверены, что опыт, традиции, профессиональное мастерство работников отрасли будут способствовать решению многих задач на благо региона и страны. Желаем вам крепкого здоровья, успехов, спокойствия и благополучия».