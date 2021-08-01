Катунь24: В Роспотребнадзоре пояснили, как можно выбрать качественное мороженое

При покупке этого летнего лакомства нужно уделить особое внимание информации, указанной на упаковке.

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По техрегламенту «О безопасности молока и молочной продукции», мороженое – это взбитые, замороженные и потребляемые в замороженном виде сладкие молочные продукты, молочные составные продукты и молокосодержащие продукты. Потому при выборе мороженого важно проверять его жирность в соответствии с видом: молочное должно содержать не более 7,5 % м.д. молочного жира; сливочное – 8-11,5 % м.д. молочного жира; пломбир – не менее 12 % м.д. молочного жира; кисломолочное – не более 7,5 % м.д. молочного жира; с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12 % м.д. молочного жира.

«Основу рецепта любого мороженого составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы. Все эти ингредиенты, а также дата изготовления и срок годности должны быть обязательно указаны в составе на этикетке продукта. Молочные продукты в составе мороженого должны стоять на первом месте, т.к. при составлении состава продукты указываются в порядке убывания их доли в товаре», – пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что, если в составе мороженого есть заменители молочного жира, это обязательно должно быть отражено в названии продукта. Кроме того, в классических видах мороженого – молочном, сливочном и пломбире – категорически запрещено использовать растительные жиры.

«В мороженом с заменителем молочного жира разрешено использовать такую замену, но в ограниченном количестве – не более 50 % от всей массы жира мороженого. Если такая замена достигает 100 %, т.е. весь жир в продукте растительный, то такой продукт называется десерт замороженный», – отметили в Роспотребнадзоре.

Стабилизаторов, входящих в состав продукта, специалисты призывают не бояться: это естественные ингредиенты любого мороженого, обеспечивающие его сохранность. При производстве допускаются натуральные стабилизаторы и загустители: альгинат натрия (Е401), агар (Е406), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), целлюлоза (Е460), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450), желатин, агароид и казеинат натрия и другие.

Кроме того, третьим важным параметром выбора является внешний вид мороженого: цвет должен быть тем желтее, чем выше жирность десерта, а качественная глазурь без белого налета, крупинок, по составу идентичная шоколаду.

Катунь24