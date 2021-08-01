Катунь24: Выставку «Аз.Арт.Сибирь» посетили более 8 тысяч человек

29 июля 2021года прошло официальное закрытие выставки, сообщает Министерство культуры Алтайского края.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Мероприятия X Межрегиональной молодёжной художественной выставки «Аз.Арт. Сибирь – 2021» проходили в Барнауле с 8 по 30 июля. Её проводит раз в двагода алтайское отделение «Союза художников России» с 2004 года. Кроме того, в 2021 году проект получил грантовую поддержку на общую сумму более 7 млн рублей – грант Президента РФ на развитие гражданского общества, грант Губернатора Алтайского края в сфере культуры и грант фонда депутата Государственной Думы России Александра Прокопьева

В 2021 году свои работы на оценку представили более 300 со всей Сибири и Дальнего Востока от 18 до 35 лет. Выставочную комиссию прошли более 700 произведений.

За время проведения выставки основную конкурсную площадку, «Титов-Арену», успели посетить более 8 тысяч человек.

Закрытие выставки прошло 29 июля 2021 года в концертном зале АГИК. Дипломантов и лауреатов определили в номинациях, включавших станковую живопись, уникальную графику, печатную графику, скульптуру, декоративное искусство и искусствоведение. Всего более 120 человек получили награды и специальные призы проекта: денежную премию в размере 25 тысяч рублей и подарочное издание книг по искусству и культуре от издательства «МИФ».

Катунь24